Россия добавила Венгрию в список недружественных стран

Дипломат заявил, что, несмотря на попытки Венгрии отстаивать собственные интересы, зачастую противоречащие политике ЕС, "факт остается фактом: Венгрия подписала все антироссийские санкционные пакеты Брюсселя и вынуждена строго их выполнять".

При этом он отметил, что Российская Федерация "держит открытыми каналы диалога во имя сохранения багажа положительного опыта, накопленного за прошедшие годы".

20 марта журналисты Bloomberg сообщили, что Венгрия заблокировала совместное заявление стран-членов ЕС относительно выдачи международного ордера на арест Владимира Путина.

На следующий день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал новость фейком. В свою очередь, 23 марта глава канцелярии премьер-министра Гергели Гуляш заявил, что Венгрия не будет арестовывать Путина после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.