Дональд Трамп назвал США страной третьего мира

Экс-президент США Дональд Трамп, который на следующей неделе предстанет перед судом, назвал Штаты "страной третьего мира". Также он заявил, что предъявленные ему многочисленные обвинения в мошенничестве являются организованной атакой левых сил на США.

"Дональд Трамп назвал решение большого жюри в Нью-Йорке о предъявлении ему обвинений атакой левых сил на США, ставшие "страной третьего мира", - пишет ТАСС.

Также Трамп назвал тех, кто предъявляют ему обвинения, "бандитами" и "левыми монстрами" и добавил, что такой атаки на Соединенные Штаты еще не было в истории страны.

Напомним, что уже во вторник, 4 апреля, Дональд трамп может добровольно явиться в суд. При этом он заявлял, что не рассчитывает на непредвзятый процесс.