Спикер Палаты представителей США планирует арестовать прокурора Нью-Йорка за обвинения против Трампа

Дональду Трампу предъявлены обвинения в мошенничестве, из-за чего во вторник, 4 апреля, 45-й президент Соединенных Штатов Америки может предстать перед судом. Сам Трамп заявил о том, что обвинения были сфабрикованы и являются атакой левых сил на страну.

При этом он заявил о готовности явиться в суд по своему делу, хотя и не рассчитывает на то, что судья будет объективно рассматривать его. На происходящие отреагировали и в американском Конгрессе.

Там списке Палаты Представителей Кевин МакКарти заявил, что намерен привлечь к ответственности прокурора округа Нью-Йорк за обвинения в адрес Дональда Трампа.

"Элвин Брэгг нанес непоправимый ущерб нашей стране, пытаясь вмешаться в выборы нашего президента", — указал законодатель. Маккарти обещал, что нижняя палата Конгресса США привлечет к ответственности Брэгга, аппарат которого проводит разбирательство в отношении Трампа", - пишет ТАСС.

Также напомним, что прокуратура уже связывалась с адвокатами Трампа по вопросу его появления в суде.