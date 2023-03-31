Парламент Турции ратифицировал заявку Финляндии на вступление в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Великого национального собрания Турции о ратификации.

"Благодаря этому вся семья НАТО станет сильнее и безопаснее", - заявил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что Финляндия получила одобрения Турции после того, как предприняла конкретные шаги по освобождению от экспорта оружия и подавлению групп, которых Анкара считает террористами.

В то же время Турция продолжает блокировать заявку Швеции на вступление в Альянс. Анкара заявляет, что Стокгольм не оправдал ожиданий в отношении курдских мигрантов.

Анкара требует от Швеции действий против курдских боевиков и тех, кто несет ответственность за попытку государственного переворота в 2016 году. Венгрия также еще не проголосовала за кандидатуру Швеции.

Заявки стран, желающих присоединиться к Североатлантическому альянсу, должны быть ратифицированы всеми 30-ю членами НАТО.