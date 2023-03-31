Меня унизили: Дакота рассказала об издевательствах на «Фабрике звезд» со стороны Меладзе

Певица Рита Дакота призналась, что на шоу "Фабрика звезд" чувствовала давление со стороны продюсера Константина Меладзе.

Маленькой 17-летней, мне было обидно, что они обесценивали и ставили под сомнение все, что связано со мной: мое мнение, внешность, одежду, образ и даже сценическое имя, которое было взято задолго до „Фабрики“ и очень важное для меня, — поделилась звезда. Пока я была на шоу, от рака умер мой дедушка - совсем молодым и крепким офицером. Человек, который растил меня, с которым я жила, который заменил отца. Это было настоящей трагедией.

Рита хотела покинуть шоу.

Меня на всю страну унизили при других фабрикантах в прямом эфире - в день рождения моей матери и в момент, когда я переживала утрату. Я несколько дней рыдала в солярии - единственном месте без камер. А потом - написала песню о его смерти. А потом спела, захлебываясь от слез на сцене. Это как раз была моя номинация на выбывание из проекта, — написала певица.

Еще больше Дакота была расстроена, что никто из участников ее не поддержал:

Я устала от буллинга и травли. Устала жить в закрытом пространстве - с людьми, ни один из которых тогда не подошел и не сказал простое человеческое „соболезную“, подыгрывая продюсерам, транслировавшим: „Дакота плохая“.

Но после сказанного певица отметила, что не хочет затравить Меладзе либо кого-то из коллег по «Фабрике».