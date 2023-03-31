Меня унизили: Дакота рассказала об издевательствах на «Фабрике звезд» со стороны Меладзе

07:59 2023-03-31

Благодаря популярному шоу певица стала известной. Но спустя много лет звезда поделилась шокирующими историями того периода.

Певица Рита Дакота призналась, что на шоу "Фабрика звезд" чувствовала давление со стороны продюсера Константина Меладзе.

Маленькой 17-летней, мне было обидно, что они обесценивали и ставили под сомнение все, что связано со мной: мое мнение, внешность, одежду, образ и даже сценическое имя, которое было взято задолго до „Фабрики“ и очень важное для меня, — поделилась звезда. 

Пока я была на шоу, от рака умер мой дедушка - совсем молодым и крепким офицером. Человек, который растил меня, с которым я жила, который заменил отца. Это было настоящей трагедией.

Рита хотела покинуть шоу.

Меня на всю страну унизили при других фабрикантах в прямом эфире - в день рождения моей матери и в момент, когда я переживала утрату.

Я несколько дней рыдала в солярии - единственном месте без камер. А потом - написала песню о его смерти. А потом спела, захлебываясь от слез на сцене. Это как раз была моя номинация на выбывание из проекта, — написала певица.

Еще больше Дакота была расстроена, что никто из участников ее не поддержал:

Я устала от буллинга и травли. Устала жить в закрытом пространстве - с людьми, ни один из которых тогда не подошел и не сказал простое человеческое „соболезную“, подыгрывая продюсерам, транслировавшим: „Дакота плохая“. 

Но после сказанного певица отметила, что не хочет затравить Меладзе либо кого-то из коллег по «Фабрике».

Прошу никого не хейтить. Со всеми участниками той истории я сегодня в теплых отношениях, зла ни на кого не держу и давно уже прожила эту главу своей жизни, — заключила она.