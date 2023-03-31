Жерар Пике забыл одного сына в магазине, а на другого накричал на людях

Скандал с экс-супругой Шакирой разочаровал многих поклонников Жерара Пике. Особенно - после новости об измене спортсмена, сообщает Супер.ру.

А недавно футболист подкинул хейтерам новые поводы для язвительных комментариев.

В Сеть просочилось видео, на котором 36-летний отец жестко ругает старшего сына Милана. И все это - на виду у 90 тысяч человек! Мужчина кричал на наследника, даже не дав мальчику объясниться.

Примечательно, что инцидент произошел вскоре после того, как Пике забыл младшего сына Сашу в магазине.

Пока певица Шакира находилась в больнице с больной мамой, Жерар проводил время со своими детьми и гулял с ними по центру Барселоны. Но, едва сев за руль, обнаружил, что в автомобиле сидит только Милан.

К счастью, младший к тому времени уже сам искал отца и брата и был неподалеку.