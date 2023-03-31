Руссо снова госпитализирован в больницу

Авраам Руссо, давая интервью KP.RU, признался, что в прошлом году перенес хирургическую операцию. Только один врач взялся за шунтирование вены знаменитости, но не давал никаких гарантий.

После специалист заявил, что считает прошедшую операцию неудачной, что заставило звезду сцены беспокоится, как оказалось, напрасно.

На этот раз в клинику певец лег для прохождения обследования, результаты которого порадовали.

Медики заверили Руссо, что воспаление в вене прошло и теперь она функционирует без сбоев.