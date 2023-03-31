Дакота пожаловалась на унижения со стороны Константина Меладзе на Фабрике звезд

Певица Рита Дакота рассказала подписчикам в социальных сетях, почему отказалась участвовать в концерте, приуроченному к 20-летию проекта "Фабрика звезд", участницей которого в свое время являлась.

Когда ее пригласили выступить на мероприятии, артистка заявила, что находится на Бали и приехать не сможет, но на самом деле дело в другом.

Дакота утверждает, что предвзятое отношение к ней членов жюри проекта в реалити-шоу оставило в ее душе неприятный след и вспоминать об этом со сцены у нее нет ни малейшего желания.

Константин Меладзе как заведенный повторял, что артистка ничего не добьется, что она воспринимала как оскорбление. Продюсеру не нравилась ни внешность, ни сценический псевдоним, ни творчество участницы "Фабрики звезд".

После шоу она не стала развиваться в шоу-бизнесе, лишь позднее сумела найти в себе силы и продолжать творить.

Сейчас Рита собирает полные залы (на 7000 зрителей) и с благодарностью вспоминает критиков, которые ее закалили как личность.