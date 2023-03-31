Катя IOWA сегодня впервые стала мамой

35-летняя исполнительница IOWA сегодня стала мамой, сообщает СтарХит. В личном блоге она написала:

Случилось! 8:19.

При этом в подробности молодая мама вдаваться не стала.

Поклонники вовсю поздравляют кумира с новым статусом, желают певице легкого восстановления и здоровья малышу.

Катя Иванчикова вышла замуж в 2016 году за гитариста Леонида Терещенко. Свадьбу молодые сыграли в Карелии. Пара не раз признавалась, что в их отношениях царит гармония - несмотря на то, что их связывает творческая профессия.

Честно, не понимаю, как на бытовой почве люди строят грандиозные скандалы. У нас нет такого. И еще: не знаю, как живут пары, которые молчат, копят обиды в себе. Мне, к примеру, важно знать, что думает мой любимый человек, что его тревожит. Если что-то беспокоит, нужно говорить сразу. Важно чувствовать друг друга. Отношения — это как вдвоем стоять на доске для серфинга: если один начнет делать более активные действия, упадете, — делился ранее Терещенко.

До свадьбы они встречались много лет, и уже тогда думали о ребенке.