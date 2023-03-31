Костомарова направят на протезирование в Германию

Роман Костомаров потихоньку приходит в себя, но до того чтобы называться здоровым, еще очень и очень далеко.

Спортсмену предстоит длительный процесс восстановления, протезирование. В настоящее время медики обсуждают вопрос о возможной транспортировке знаменитости в Германию для этой цели, о чем сообщает 5tv.ru.

Сейчас речь о выписке не идет, это планы на будущее. В зарубежную клинику фигурист сможет отправиться лишь тогда, когда вопросов по состоянию здоровья в остальном не будет.

Врачи работают над тем, чтобы "откормить" истощенного болезнью пациента, а выбор клиники по протезированию будет приниматься совместно с женой Романа Оксаной Домниной.