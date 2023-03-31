Спирс поделилась в соцсетях видео, где позирует в бикини

Бритни Спирс выложила в социальных сетях очередной откровенный ролик, где позирует в бикини. Плавки купальника украшены леопардовым принтом, а бюстгальтер - салатовый с розовыми завязками.

Знаменитость явно работает на камеру, то вставая, то опускаясь на песок, то, позволяя волнам намочить свое тело.

Великолепный пейзаж на берегу водоема - не то, что приковало внимание фанатов Спирс.

Подписчики осудили звезду за непристойные позы, которые она без конца принимала на видео.

В кадр попал и давний приятель и агент голливудской актрисы Кейд Хадсон.