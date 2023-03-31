Пэлтроу одержала победу в суде по делу о наезде на пожилого мужчину на лыжном курорте

11:22 2023-03-31

Суд оказался на стророне Гвинет Пэлтроу в деле о наезде на пенсионера Терри Садерсона на лыжном курорте.

Звезда картин "Осторожно, двери закрываются" и "Влюбленный Шекспир", актриса Гвинет Пэлтроу выиграла дело в суде.

Инстанция признала ее невиновной в наезде на пенсионера Терри Садерсона на лыжном склоне. Актриса уверяла, что мужчина сам врезался в нее.

Удивительно, но разбирательство состоялось лишь сейчас, хотя несчастный случай произошел в 2016 году на курорте Deer Valley в Юте.

Оппонент знаменитости в прошлом трудился в качестве специалиста по подбору очков. В качестве компенсации за наезд на нее у Сандерсона звезда экрана взяла лишь 1$.