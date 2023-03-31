Лукашенко: Польша готовится к вторжению в Беларусь

Белорусский президент выступает во Дворце Республики с ежегодным посланием к народу Беларуси и Национальному собранию.

Во время своей речи глава государства заявил, что Польша готовится к вторжению на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны.

"Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по простому - бандитов, которых не жалко", – заявил Лукашенко.

Также , по словам президента, белорусские боевики воюют на территории Украины в рядах ВСУ, но используют их как пушечное мясо.