Лукашенко: Польши хочет втянуть Беларусь в войну

Александр Лукашенко заявил, что Запад и, в особенности, Польша, намеревается втянуть Беларусь в конфликт на территории Украины. Эти факты, по слова Лукашенко, нельзя спрятать.

Только в 2023 году, заявил Лукашенко, Варшава намерена потратить на военные нужны 3 процента от своего ВВП, что на 70 процентов больше, чем в году 2022.

Даже Соединённые Штаты Америки, добавил Лукашенко, себе такого не позволяют. А уже к 2024 году Польша может увеличить оборонныый бюджет до 28 миллиардов, что составляет более 4 процентов от ВВП страны.

Суммы, которые Польша намерена потратить на оборону, вдвое превышают требования НАТО. Более того, добавил Лукашенко, усиленно наращивается наступательное вооружение.