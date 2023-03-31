Ранняя клубника на теплых грядках: как их обустроить, чтобы получить сочные ягоды

Есть два варианта теплых грядок - высокие и глубокие. Для первых делают бортики из любых подручных средств: досок, обломков шифера - так, чтобы получилось нечто вроде ящика без дна.

Для других - нужно выкопать траншею глубиной порядка 60 см. Длина таких грядок зависит от размера участка, а ширину не нужно делать больше, чем 1м 20 см - чтобы было удобно собирать урожай.

В углубленных грядках хорошо задерживается вода, потому они подходят для песчаного грунта. Высокие хороши для низин, где воды и так в достатке.

Дно грядки лучше выложить глиной (3-4 см), затем 1-2 см - сухой листвы (сохранной с предыдущей осени). Затем - компост, а осенью его можно дополнить ботвой, стеблями кукурузы и так далее. Этот главный питательный слой должен быть не менее 20 см.

Сюда же можно добавить измельченную скорлупу яиц, насыпать немного древесной золы, калийных удобрений, нитроаммофоски. В дополнение - полить раствором куриного помета (1:10). Закрыть все плодородной почвой слоем в 20 см.

Рассаду клубники высаживать в конце апреля-начале мая. Ухаживать, как и обычно: поливать, подкармливать, обрезать усы. Урожай и вкус ягод не разочарует.