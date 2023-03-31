Съемки нового сезона сериала Папины дочки завершены

В новом сезоне на экране появятся старые персонажи такие, как Галина Сергеевна, Пуговка, Людмила Васнецова и прочие. И все же главными героями этого сезона станут "новые папины дочки".

Веник теперь будет выступать в качестве отца семейства, в одиночку воспитывающего четырех дочерей, брошенного своей возлюбленной Дашей Васнецовой.

Девочек сыграли молодые актрисы Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, которым сулят большое будущее в кино.

Сейчас весь отснятый материал монтируется. О дате премьеры проекта информация пока не сообщается.