Лукашенко заявил о наступлении эпохи глобальных перемен

Во время обращения к народу Беларуси и Национальному собранию президент страны Александр Лукашенко отметил, что сейчас в мире наступают эпоха глобальных перемен.

По словам Лукашенко, мир меняется и разделение Восток-Запад уже не устраивает большинство государств мира. Также президент добавил, что все лишь страдают от бессмысленных санкционных войн.

"Предчувствие эпохальных перемен буквально витает в воздухе. Так же, как и вопрос: каким будет наше завтра? И прежде чем попытаться заглянуть, как я сказал, за горизонт", – сказал президент.

Глава государства добавил, что этот процесс, к сожалению, уже нельзя остановить.