Тарантино раскрыл сюжет своего последнего кинопроекта Кинокритик, съемки которого вот-вот стартуют

Действие фильма касается конца 70-х годов минувшего века. Главным же персонажем станет не известный кинокритик-женщина того времени Полин Каэль, как предполагалось, а совершенно другое действующее лицо.

Квентин Тарантино сообщил, что завершил сценарий картины "Кинокритик", которую начнет снимать осенью этого года.

Режиссер признался, что эта работа станет для него последней как для главы съемочного процесса.

Кинодеятель снял всего 9 работ, самыми значительными из которых стали "Убить Билла" с Умой Турман, "Криминальное чтиво" с Джоном Траволтой и самим Тарантино и "Однажды в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом.