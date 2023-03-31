Муцениеце призналась, что поступила во ВГИК, обманув приемную комиссию

Дело в том, что на вступительном экзамене "хитрая" абитуриентка Агата Муцениеце исполнила композицию на грузинском языке, прекрасно понимая, что члены приемной комиссии ничего не поймут, а значит и строго судить не будут.

Судьи просили поступающих демонстрировать умение танцевать, читать стихи и прозу, с чем у Муцениеце проблем не возникло.

Об этом случае знаменитость рассказала, общаясь с корреспондентами журнала "Hello".

После того как Муцениеце зачислили в ВУЗ, она призналась педагогам, что пение - это не ее конек.

Артистка утверждает, что не простила бы себя, если бы не попробовала свои силы в качестве актрисы, так как обрести эту профессию мечтала с самого детства.