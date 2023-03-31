Путин поздравил Винокура с 75-летием

Знаменитый российский артист Владимир Винокур сегодня, 31 марта, отмечает юбилей. Юмористу исполняется 75 лет.

В этот день не забыл его поздравить и президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей поздравительной телеграмме глава страны назвал Винокура "народным любимцем".

В поздравлении российский лидер не забыл упомянуть талант, неиссякаемую энергию сатирика, а также тот факт, что он смог реализовать свой творческий потенциал, добившись профессионального признания.

Президент пожелал юбиляру здоровья, вдохновения, успехов, не забыв заметить, что артист является большим оптимистом, что помогает ему в жизни и профессии.