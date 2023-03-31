Соцветия пионов вырастут пышными и крупными после весенней подкормки

После этой подкормки соцветия пионов вырастут нереально огромными и долго будут радовать хозяев клумбы своей красотой.

Для приготовления раствора понадобятся простые и доступные ингредиенты: ржаной хлеб, сахар, вода. Хлеб нужно измельчить руками и заполнить им литровую банку.

Затем его высыпают в 10-литровую емкость и добавляют туда же 250 граммов (один стакан) сахара. Эта смесь заливается тремя литрами кипятка, тщательно перемешивается и настаивается в течение 3-х часов.

Пока удобрение настаивается, вокруг куста пиона выкапывается неглубокая круговая траншейка. Ее нужно полностью засыпать перегноем.

Спустя три часа в настоявшееся удобрение нужно добавить 7 литров теплой воды и снова хорошо все размешать. Теперь можно поливать цветок.

Под каждый кустик нужно вылить 5 литров подкормки. Перед началом цветения, когда набухли цветочные почки, процедуру полива желательно повторить, и тогда пионы будут расти как на дрожжах.