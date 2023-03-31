Рассада капусты не будет сохнуть и желтеть при правильном выращивании

Старые и залежавшиеся семена капусты перед посадкой необходимо замочить. Свежий семенной материал можно сеять сухим - он хорошо всходит и без предварительной обработки.

Семена высевают в общий контейнер, на дне которого делают дренажные отверстия. Сеют капусту рядками, заглубляя семена на 0,5-0,7 см, между рядками делают расстояние 3-5 см.

После посева и полива семян контейнер нужно накрыть пленкой либо прозрачной крышкой. Можно поместить его в полиэтиленовй пакет с проделанными отверстиями для воздухообмена.

Контейнер ставят в светлое и теплое место. Оптимальной температурой для прорастания семян считается +20...+23 градуса Цельсия. Как только ростки начинают проклевываться, крышку нужно начинать приоткрывать, ежедневно увеличивая время проветривания.

Совсем убрать крышку с контейнера можно спустя 2-4 дня. При недостатке освещения в комнате нужно организовать дополнительную подсветку во избежание вытягивания рассады.

После появления 2-х настоящих листочков ростки капусты пикируют. В открытый грунт их можно высаживать после появления 3-5 настоящих листочков, когда установилась теплая погода, закончились заморозки, хорошо прогрелись воздух и почва.