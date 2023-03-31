Киркоров признался в любви Селин Дион, которую знает много лет лично

30 марта канадской исполнительнице Селин Дион исполнилось 55 лет.

По этому поводу Филипп Киркоров выложил у себя в социальных сетях пост. Под совместным фото с мировой знаменитостью артист написал душевное поздравление.

Филипп Бедросович начал с того, что счастлив, что знает такую талантливую певицу лично. Ее голос он назвал "лучшим во все времена".

Он поздравил коллегу с юбилеем, признавшись, что любит и молится за нее каждый день.

Оказывается, что дружат знаменитости много лет, но это не было известно общественности.