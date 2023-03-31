Садовод со стажем научил, как ухаживать за малиной ранней весной

Начинаем заботиться о ягодном кусте уже с прихода первых теплых дней.

До середины весны уже надо успеть обработать малинник от вредителей и болезней, сделать обрезку и необходимую пересадку, если это было запланировано.

Обработать куст от вредителей надо после обрезки. Пригодится бордоская жидкость 3%. Делаем ее так: на 10 л воды добавляем 300 г порошка.

Затем опрыскиваем малину до появления зеленых почек.

Если есть задумка пересадить кусты или посадить новые, нужно успеть с этими делами до середины апреля, а именно до 15 апреля.

Именно к этому времени выходят и начинают раскрываться зеленые почки.