Джоли запускает свой бренд одежды и украшений Atelier Jolie

Торговая марка одежды и украшений от Анджелины Джоли будет носить название Atelier Jolie.

Над проектом знаменитость трудилась больше года и надеется, что заявка на открытие компании будет одобрена, а она сможет двигаться дальше.

Фирма Джоли будет заниматься изготовлением ювелирных изделий и предметов одежды на заказ, продажей готовой одежды.

Реализация товаров для дома, оказание различных услуг также будет осуществляться под маркой Atelier Jolie.

Интересно только, не забросит ли 47-летняя Анджелина на этом фоне съемки.