Лукашенко: Пропаганды геев и лесбиянок в Беларуси быть не должно

Белорусский президент во время своего обращения к народу Беларуси и Национальному собранию ответил на вопрос о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

По словам президента Беларуси, никакой пропаганды "этих отношений" в обществе быть не должно. Лукашенко добавил, что нетрадиционные пары не рожают детей, а нашему государству нужно повышать рождаемость.

"Еще ни один мужик не родил, а нам нужны детки, поэтому давайте придерживаться классического тренда и формы классической семьи", - заявил Александр Лукашенко.