Если рассада вытянулась - это можно быстро исправить

Многие садоводы считают непоправимой проблему чрезмерно вытянувшейся рассады. На самом деле, исправить эту ситуацию довольно просто.

Для этого при посеве семян нужно оставить в стаканчиках или контейнерах пустое место сверху. Для перцев и баклажан емкости нужно заполнить землей на 2/3, поскольку их ростки не сильно тянутся.

А вот контейнеры или стаканчики для посева огурцов, кабачков, томатов, капусты заполняются землей на 1/3, поскольку их ростки вытягиваются сильнее.

Если сверху оставить свободное место, то появляется возможность досыпать землей вытянувшиеся стебли растений. Делать это можно и нужно, так как росткам дополнительное присыпание землей не повредит.

Наоборот, на присыпанных стеблях будут образовываться дополнительные корешки, что поспособствует росту саженцев.