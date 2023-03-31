Секреты посадки георгинов: на что обратить внимание, чтобы цветы были яркими и здоровыми

Как и все другие растения, георгины требуют любви и заботы. И внимание им нужно уделить уже на стадии посадки весной. С чего именно начать?

Очистить корнеклубни от прогнивших частей. Весь узел поделить на части так, чтобы каждая состояла из 2 клубней с ростками. Это даст растению дополнительные силы, и в итоге - большее количество бутонов. Срезы надо посыпать толченым углем.

Почву для посадки приготовить заранее. Для этого плодородный грунт смешать с опилками 3:1, полить и присыпать ею уложенные в емкость клубни. Днем держать их в теплице, на ночь - переносить в помещение.

Когда температура будет стабильной, в среднем - плюс 10-15 градусов, - можно высаживать. Если растения низкорослые, выдержать расстояние в 30 см, высокорослые - 80 см.

Клубни при посадке не заглублять. Если земля сухая, тогда лунки нужно полить. После посадки дать время на адаптацию - поливать куст не нужно. Когда поднимутся всходы, в каждом кусте оставить по 2-3 самых крепких и рослых ростка.

До момента цветения нужно регулярно пасынковать растение - так будут образовываться мощные столоны и появятся крупные бутоны.