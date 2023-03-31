Адвокату из Лас-Вегаса предъявлено обвинение на 460 миллионов долларов

17:38 2023-03-31

В среду давнему адвокату из Лас-Вегаса были предъявлены обвинения по федеральным статьям, согласно которым он организовал схему Понци на 460 миллионов долларов, охватывающую несколько штатов, от Невады и Юты до Калифорнии и Аризоны.

Обвинительное заключение по восьми пунктам, в котором Мэтью Уэйд Бисли обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, появилось почти год спустя после того, как адвокат по личным делам был застрелен агентами ФБР в своем доме в Лас-Вегасе стоимостью 1,1 млн долларов, что привело к четырехчасовому противостоянию, закончившемуся его арестом. Ему было предъявлено обвинение в нападении на федерального офицера.

Бисли находится в федеральной тюрьме с момента задержания, во время которого, по словам прокуроров, 49-летний адвокат "неоднократно признавался" в своем участии в инвестиционной схеме во время телефонных переговоров с переговорщиком. Бисли оставался в доме, пока туда не вошли агенты спецназа ФБР.

Жаклин Тириннанзи, адвокат Бисли, отказалась от комментариев. Бисли еще не признал себя виновным по этому делу.

Согласно обвинительному заключению, Бисли привлек инвесторов в компанию, которая утверждала, что предлагает краткосрочные кредиты с высокими процентными ставками клиентам, ожидающим выплат после урегулирования их дел о травмах, связанных с падением и поскользнувшись. Власти заявили, что инвесторам обещали возврат до 13% в течение 90 дней после вложения денег.