Intel заявляет, что чип Sierra Forest будет поставляться в первом полугодии 2024 года

"Это были трудные несколько лет, поскольку мы внедрили много инноваций, но также и много сложностей, и сроки выпуска нашей продукции были сдвинуты", - сказала глава Intel Data Center and AI Group Сандра Ривера в интервью Reuters перед мероприятием для инвесторов.



Intel по-прежнему доминирует на рынках чипов для ПК и серверов, занимая долю рынка более 70%, подсчитала исследовательская компания IDC. Но это меньше, чем более 90% в 2017 году.



Самый мощный процессор Intel Xeon четвертого поколения для центров обработки данных Sapphire Rapids столкнулся с задержками, что дало конкуренту Advanced Micro Devices Inc время наверстать упущенное. Однако Ривера заявила, что "дорожная карта Intel идет по плану" и "достигает всех наших ключевых инженерных рубежей".



Она добавила, что процессор Xeon пятого поколения Emerald Rapids будет представлен в конце этого года, а следующее поколение Granite Rapids, которое клиенты тестируют сейчас, будет представлено в следующем году после выхода Sierra Forest.



Intel заявила, что следующий энергоэффективный чип, Clearwater Forest, появится на рынке в 2025 году.