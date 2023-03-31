Boeing увеличит объемы производства 737 MAX очень скоро

Компания также продвигается в работе над новой моделью 737 MAX 7 и находится в процессе завершения подготовки окончательных материалов для сертификации Федеральным авиационным управлением, сказал Стэн Дил журналистам.



"У нас осталась горстка - меньше горстки - самолетов, которые должны быть представлены в FAA", - сказал он. "Мы решаем несколько вопросов, связанных с этими документами. Я хочу, чтобы они были идеальными, чтобы FAA чувствовало себя комфортно, а затем дать им время на рассмотрение".



Акции Boeing выросли на новостях, поднявшись на 1,5%.



На прошлой неделе финансовый директор Брайан Вест подтвердил ожидания компании Boeing, что MAX 7 завершит сертификацию в этом году, что открывает путь к первой поставке в этом году.



Компания Boeing продолжает бороться с головной болью, связанной с цепочкой поставок, поскольку она пытается нарастить производство самого популярного узкофюзеляжного самолета MAX, а также своего широкофюзеляжного лайнера 787 Dreamliner.