Компания также продвигается в работе над новой моделью 737 MAX 7 и находится в процессе завершения подготовки окончательных материалов для сертификации Федеральным авиационным управлением, сказал Стэн Дил журналистам.
"У нас осталась горстка - меньше горстки - самолетов, которые должны быть представлены в FAA", - сказал он. "Мы решаем несколько вопросов, связанных с этими документами. Я хочу, чтобы они были идеальными, чтобы FAA чувствовало себя комфортно, а затем дать им время на рассмотрение".
Акции Boeing выросли на новостях, поднявшись на 1,5%.
На прошлой неделе финансовый директор Брайан Вест подтвердил ожидания компании Boeing, что MAX 7 завершит сертификацию в этом году, что открывает путь к первой поставке в этом году.
Компания Boeing продолжает бороться с головной болью, связанной с цепочкой поставок, поскольку она пытается нарастить производство самого популярного узкофюзеляжного самолета MAX, а также своего широкофюзеляжного лайнера 787 Dreamliner.
Boeing увеличит объемы производства 737 MAX очень скоро
Boeing Co увеличит темпы производства 737 MAX выше текущего уровня в 31 самолет в месяц очень скоро, заявил в четверг глава подразделения коммерческих самолетов.
Компания также продвигается в работе над новой моделью 737 MAX 7 и находится в процессе завершения подготовки окончательных материалов для сертификации Федеральным авиационным управлением, сказал Стэн Дил журналистам.
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