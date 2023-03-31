Япония представила предложение по поощрению брака, повышению рождаемости

Население Японии, насчитывающее более 125 миллионов человек, сокращается уже 15 лет и, по прогнозам, к 2060 году уменьшится до 86,7 миллиона человек. Сокращение и старение населения имеет огромные последствия для экономики и национальной безопасности, поскольку страна укрепляет свои вооруженные силы, чтобы противостоять все более настойчивым территориальным амбициям Китая.



Министр детской политики Масанобу Огура сказал, что следующие несколько лет, возможно, являются "последним шансом" для Японии обратить вспять тенденцию снижения рождаемости.

По его словам, если число рождений продолжит падать такими темпами, как в начале 2000 года, то в 2030-х годах численность молодого населения будет сокращаться вдвое быстрее, чем сейчас.



Многие молодые японцы отказываются вступать в брак или заводить семьи, их отпугивают мрачные перспективы трудоустройства, корпоративная культура, несовместимая с работой обоих родителей, особенно женщин, и отсутствие терпимости общества к маленьким детям.



Для решения этих проблем план Огуры предлагает увеличить финансовую помощь, включая увеличение государственных субсидий на воспитание детей, более щедрые студенческие ссуды на высшее образование и более широкий доступ к услугам по уходу за детьми.