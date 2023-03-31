Virgin Orbit официально прекращает операции по запуску космических аппаратов

Virgin Orbit была основана в 2017 году с целью разработки и коммерциализации LauncherOne - системы запуска спутников, установленной под модифицированным авиалайнером 747, получившим название Cosmic Girl.

Система была разработана для вывода 500-фунтовых кубсатов на низкую околоземную орбиту путем запуска их в ракете из этого авиалайнера, летящего на высоте 30 000 - 50 000 футов.

Несмотря на ряд первых успехов - как с точки зрения этапов разработки, так и расширения контрактов на обслуживание с военными Великобритании, - первое официальное испытание LauncherOne в мае 2020 года не смогло доставить смоделированную полезную нагрузку на орбиту.

Однако вторая попытка, предпринятая в январе 2022 года, увенчалась успехом: на НОО были выведены 10 спутников NASA cube, а в июне Virgin Orbit осуществила первый запуск коммерческого спутника.

В январе 2022 года компания успешно отправила на орбиту еще семь спутников, а в июле спокойно запустила космические аппараты.