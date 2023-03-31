Доклад, представленный сегодня специальным комитетом нижней палаты канадского парламента, рекомендует "Канаде и ее союзникам" расширить возможности участия Тайваня в многосторонних организациях, а также укрепить двусторонние торговые отношения.
В докладе также ясно сказано, что его 18 рекомендаций не направлены на отмену политики Канады, признающей принцип "одного Китая", согласно которому в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а Пекин - единственное правительство, представляющее весь Китай.
Азиатский гигант претендует на суверенитет над Тайванем, который он считает мятежной провинцией, поскольку националисты Гоминьдана отступили туда в 1949 году, проиграв гражданскую войну против коммунистов.
Председатель парламентского комитета, Кен Харди из правящей Либеральной партии Канады, сказал в своем заявлении, что важно продемонстрировать поддержку Тайваня Канадой "в это неспокойное время".
Парламент Канады рекомендует укреплять отношения с Тайванем
Канадский парламент в четверг рекомендовал укрепить отношения с Тайванем и увеличить поддержку острова в условиях "напряженности по поводу его будущего" на фоне обвинений во вмешательстве Пекина в последние канадские выборы.
Доклад, представленный сегодня специальным комитетом нижней палаты канадского парламента, рекомендует "Канаде и ее союзникам" расширить возможности участия Тайваня в многосторонних организациях, а также укрепить двусторонние торговые отношения.
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