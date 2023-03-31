Глава этого портфеля, Сусана Мухамад, сказала, что Национальное исследование водных ресурсов (ENA) 2022 года "показывает, что когда у нас выпадает избыток осадков, например, в период Ла-Нинья, более 800 муниципалитетов из 1120 страдают и в конечном итоге испытывают нехватку воды".
В число департаментов, пострадавших от этого явления, входят Антиокия, Каука, Уила, Кундинамарка и Норте-де-Сантандер.
Исследование также показывает, что 3,2 миллиона колумбийцев подвергаются наводнениям во время экстремальных осадков.
Это явление сосредоточено в регионах Ориноко (56,3%), Амазонки (17,9%), Магдалены-Кауки (12,6%), Карибского бассейна (7,4%) и Тихого океана (5,9%). Общая площадь потенциальных зон затопления страны составляет 190 436 квадратных километров.
В этой связи в исследовании, содержащем данные за последние 21 год, отмечается, что, согласно сводке чрезвычайных ситуаций, проведенной Национальным подразделением по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD) по состоянию на 2021 год, было зарегистрировано 15 898 наводнений, причем большинство событий было зарегистрировано в департаментах Кундинамарка (1 133) и Антиокия (1 124).
Более 830 муниципалитетов Колумбии страдают от нехватки воды
В общей сложности 835 из 1120 муниципалитетов Колумбии подвержены нехватке воды в сезон дождей, согласно исследованию, представленному в среду Министерством окружающей среды.
Глава этого портфеля, Сусана Мухамад, сказала, что Национальное исследование водных ресурсов (ENA) 2022 года "показывает, что когда у нас выпадает избыток осадков, например, в период Ла-Нинья, более 800 муниципалитетов из 1120 страдают и в конечном итоге испытывают нехватку воды".
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