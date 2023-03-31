Колумбийская авиакомпания Ultra Air приостанавливает работу на фоне финансового кризиса

Ultra Air, которая когда-то имела парк из шести самолетов и охватывала пять линий полетов в Колумбии, столкнулась с финансовыми трудностями из-за роста стоимости топлива, обменного курса и инфляции, что заставило бюджетного перевозчика Viva Air приостановить деятельность в конце февраля.



"Деятельность авиакомпании Ultra Air в Колумбии приостановлена, поэтому с 30 марта она не будет летать ни по одному из своих запланированных маршрутов", - говорится в заявлении авиакомпании.



"Неблагоприятная макроэкономическая ситуация для отрасли, такая как рост стоимости топлива и обменного курса, вызвала существенное увеличение расходов авиакомпаний, что привело к работе с дефицитом в течение последних нескольких месяцев", - пояснила компания, объявляя о невозможности продолжать свою деятельность.



Чилийская бюджетная авиакомпания JetSMART объявила неделю назад, что она отозвала свой интерес к покупке Ultra Air и прекратила процесс.



Министр транспорта Гильермо Рейес заявил, что Гражданская аэронавтика будет продвигать план для других авиакомпаний по мобилизации пассажиров, которые планировали путешествовать с Ultra Air.