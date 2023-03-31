В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что мексиканское правительство обязуется обеспечить их безопасность в больницах, где они проходят лечение, и организовать воссоединение с их семьями.
Оно сообщило, что консульская сеть Гватемалы прибыла в Сьюдад-Хуарес вчера вечером и посетила все местные больницы для поиска гватемальцев, связанных с этим делом.
Сеть находится в тесной координации с Генеральным управлением МИД Мексики по Центральной Америке и Карибскому бассейну, которое направило на место персонал для удовлетворения потребностей консульств и посольств пострадавших стран.
Было подтверждено, что восемь гватемальских мигрантов получили ранения, шесть из которых находятся в критическом состоянии, а двое - в стабильном.
Кроме того, двоих, находящихся в стабильном состоянии, попросили поговорить со своими семьями, и им было уделено соответствующее внимание, чтобы они могли с ними общаться.
Мексика и Гватемала сотрудничают для помощи мигрантам из-за пожара
Правительства Мексики и Гватемалы сотрудничают в оказании помощи восьми гватемальцам, госпитализированным после пожара на иммиграционном пункте в Сьюдад-Хуаресе.
В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что мексиканское правительство обязуется обеспечить их безопасность в больницах, где они проходят лечение, и организовать воссоединение с их семьями.
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