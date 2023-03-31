Инфляция в Испании снизилась в марте до 3,3% в годовом исчислении

Эта цифра, которая будет подтверждена позже, "более чем на два с половиной пункта ниже февральского показателя" (6%), говорится в заявлении Национального института статистики (INE).



По данным INE, падение объясняется динамикой цен на электроэнергию и топливо, которые снизились в марте после резкого роста в том же месяце 2022 года, сразу после вторжения России в Украину.



Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который позволяет сравнивать с другими странами еврозоны, также резко снизился, на три пункта до 3,1%.



Базовая инфляция, которая не учитывает некоторые цены, например, на энергоносители, и корректирует сезонные колебания, осталась на высоком уровне - 7,5% в годовом исчислении, что на одну десятую процентного пункта меньше, чем в феврале (7,6%).



Заметное замедление инфляции в марте, которое произошло после двух месяцев небольшого ускорения, является хорошей новостью для председателя правительства, социалиста Педро Санчеса, за несколько месяцев до выборов в законодательные органы в конце 2023 года.