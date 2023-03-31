США одобрили безрецептурную продажу антидота от передозировки опиоидов

Наркан 4 миллиграмма (мг) налоксона гидрохлорида назальный спрей" был одобрен для безрецептурной продажи, что делает его первым препаратом такого рода, доступным без рецепта.



Этот антидот на основе налоксона быстро устраняет последствия передозировки опиоидов. Другие составы и дозы налоксона, по словам агентства, по-прежнему будут доступны только по рецепту.



"Сегодняшние действия открывают путь к тому, чтобы спасительный препарат продавался непосредственно потребителям в таких местах, как аптеки, круглосуточные магазины, супермаркеты и автозаправочные станции, а также через Интернет", - говорится в заявлении FDA.



Передозировка наркотиков остается одной из основных проблем здравоохранения в США: за 12-месячный период, закончившийся в октябре 2022 года, было зарегистрировано более 101 750 случаев передозировки со смертельным исходом. В основном они были вызваны синтетическими наркотиками, такими как фентанил.