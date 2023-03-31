Цветовод-эксперт указал лучшую подкормку для пышного цветения домашних растений

В качестве органических подкормок можно использовать самые разные виды составов. Вариантов огромное множество, и у каждого цветовода есть свои секреты и хитрости.

Уголь активированный

Привнесении угля растения быстрее и лучше развиваются, он уменьшает содержание вредных бактерий в земле, впитывает излишки влаги, понижает кислотность.

Рецепт лучшей подкормки для пышного цветения домашних растений на основе угля и яблока

Берем три черные таблетки, кучку очистков яблок, заливаем литром воды. Настаиваем один час. Потом все взбиваем блендером.

Состав нужно разбавить, доведя объем до трех литров, для разведения используем отстоявшуюся воду.

Подкормку вносим раз в 2-3 недели. После такого питания цветы начнут покрываться большим числом бутонов. Листья не будут пересыхать. Цветение продолжается без остановки.