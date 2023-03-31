В Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас протестующие требовали отставки главы НИМ Франсиско Гардуньо и изменения миграционной политики мексиканского правительства, чтобы избежать новых смертей мигрантов, как это произошло в понедельник.
"На протяжении многих лет мы требуем справедливости за различные нарушения прав человека. Сегодня, в частности, мы требуем справедливости в связи с пожаром и бездействием Национального института миграции, в результате которого погибли мигранты", - сказал агентству EFE Давид Моралес, представитель группы мониторинга южной границы.
Мигранты вывесили плакаты с такими фразами, как "Полное закрытие центров содержания иммигрантов", "Ни один человек не является нелегалом" и "Хватит увеличивать число массовых убийств и исчезновений".
"На протяжении многих лет мы также говорили, особенно после пандемии, что в этих местах нет механизмов профилактики и стратегий безопасности, и именно это и произошло", - сетует Моралес.
Протестующие подвергли сомнению рассуждения мексиканского правительства после инцидента, в котором они обвинили мигрантов и утверждали, что это произошло в "приюте".
Мигранты протестуют на южной границе Мексики после пожара в центре
Мигранты и активисты протестовали в среду в Чьяпасе, южном пограничном штате Мексики, после пожара, в результате которого погибли 39 человек на станции Национального института миграции (INM) в Сьюдад-Хуаресе, на границе с США.
В Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас протестующие требовали отставки главы НИМ Франсиско Гардуньо и изменения миграционной политики мексиканского правительства, чтобы избежать новых смертей мигрантов, как это произошло в понедельник.
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