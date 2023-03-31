"Более 3,7 миллионов детей и подростков, находящихся в состоянии мобильности и вынужденных переезжать, подвергаются риску лишения образования", согласно последним оценкам ЮНИСЕФ, сказал Конелли в столице Панамы во время запуска региональной кампании "Образование без границ", которая выступает за включение детей-мигрантов в образовательный процесс.
Г-н Конелли, бывший премьер-министр Гаити, отметил, что эта цифра "эквивалентна более или менее всему населению Панамы, которое, возможно, не посещает школу или, если и посещает, то учится очень мало".
Он повторил, что "есть миллионы и миллионы людей, у которых нет такой возможности, миллионы и миллионы невидимых, молчаливых детей, которые, к сожалению, остаются без образования или учатся очень мало из-за своего положения беженцев и мигрантов".
Кроме того, Кониль посетовал, что Латинская Америка и Карибский бассейн также терпят неудачу "в качестве и доступе к образованию, поскольку, по его словам, "подавляющее большинство детей в возрасте до десяти лет в этом регионе не понимают прочитанного", ссылаясь на недавний доклад Юнисеф, ЮНЕСКО и Всемирного банка (ВБ).
3,7 миллиона детей-мигрантов могут не получить образование в Латинской Америке
По оценкам Детского фонда ООН, более 3,7 миллионов детей и подростков в Латинской Америке и Карибском бассейне рискуют не получить образование, потому что они являются беженцами или мигрантами, заявил в среду региональный директор агентства ООН.
"Более 3,7 миллионов детей и подростков, находящихся в состоянии мобильности и вынужденных переезжать, подвергаются риску лишения образования", согласно последним оценкам ЮНИСЕФ, сказал Конелли в столице Панамы во время запуска региональной кампании "Образование без границ", которая выступает за включение детей-мигрантов в образовательный процесс.
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