3,7 миллиона детей-мигрантов могут не получить образование в Латинской Америке

"Более 3,7 миллионов детей и подростков, находящихся в состоянии мобильности и вынужденных переезжать, подвергаются риску лишения образования", согласно последним оценкам ЮНИСЕФ, сказал Конелли в столице Панамы во время запуска региональной кампании "Образование без границ", которая выступает за включение детей-мигрантов в образовательный процесс.



Г-н Конелли, бывший премьер-министр Гаити, отметил, что эта цифра "эквивалентна более или менее всему населению Панамы, которое, возможно, не посещает школу или, если и посещает, то учится очень мало".



Он повторил, что "есть миллионы и миллионы людей, у которых нет такой возможности, миллионы и миллионы невидимых, молчаливых детей, которые, к сожалению, остаются без образования или учатся очень мало из-за своего положения беженцев и мигрантов".



Кроме того, Кониль посетовал, что Латинская Америка и Карибский бассейн также терпят неудачу "в качестве и доступе к образованию, поскольку, по его словам, "подавляющее большинство детей в возрасте до десяти лет в этом регионе не понимают прочитанного", ссылаясь на недавний доклад Юнисеф, ЮНЕСКО и Всемирного банка (ВБ).