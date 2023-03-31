Комиссар DODMA Чарльз Калемба обнародовал эти цифры и предупредил, что 537 человек "все еще числятся пропавшими без вести" в южной части страны, в районе, пострадавшем от стихии.
"В общей сложности 143 487 домохозяйств были перемещены, что означает 659 278 человек", - сказал Калемба в среду в Блантайре, втором городе и финансовом центре Малави, в заявлениях, переданных местными СМИ.
Кроме того, более 2,2 миллиона человек потеряли урожай и скот из-за воздействия "Фредди".
Циклон вышел на сушу в Южном регионе страны 12 марта и покинул Малави 17 марта.
Согласно новым данным, общее число погибших от циклона на юге Африки превысило 700 человек, после того как в последние недели он также обрушился на Мозамбик и Мадагаскар.
Число погибших увеличилось до 676 человек в Малави в результате разрушительного циклона Фредди
Число погибших в Малави от разрушительного циклона "Фредди" выросло с 511 до 676 человек, согласно последним данным Департамента по вопросам управления стихийными бедствиями (DODMA), сообщили сегодня местные СМИ.
Комиссар DODMA Чарльз Калемба обнародовал эти цифры и предупредил, что 537 человек "все еще числятся пропавшими без вести" в южной части страны, в районе, пострадавшем от стихии.
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