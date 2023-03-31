Число погибших увеличилось до 676 человек в Малави в результате разрушительного циклона Фредди

Комиссар DODMA Чарльз Калемба обнародовал эти цифры и предупредил, что 537 человек "все еще числятся пропавшими без вести" в южной части страны, в районе, пострадавшем от стихии.



"В общей сложности 143 487 домохозяйств были перемещены, что означает 659 278 человек", - сказал Калемба в среду в Блантайре, втором городе и финансовом центре Малави, в заявлениях, переданных местными СМИ.



Кроме того, более 2,2 миллиона человек потеряли урожай и скот из-за воздействия "Фредди".



Циклон вышел на сушу в Южном регионе страны 12 марта и покинул Малави 17 марта.



Согласно новым данным, общее число погибших от циклона на юге Африки превысило 700 человек, после того как в последние недели он также обрушился на Мозамбик и Мадагаскар.