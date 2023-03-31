Демонстрация, которая каждый год созывается в память об убийстве братьев Эдуардо и Рафаэля Вергара Толедо, боевиков Революционного левого движения (MIR), совершенном полицией диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990) в 1985 году, не собрала большого числа участников, но вызвала несколько беспорядков в центре Сантьяго во время мобилизации старшеклассников и стычки в некоторых более периферийных районах.
Инциденты также были зарегистрированы в портовом городе Вальпараисо и на юге страны, в Консепсьоне и Темуко.
"Страна должна провести линию, которая четко и ясно отделяет законное право чилийских мужчин и женщин отмечать и проводить демонстрации в даты, которые они считают актуальными и важными, например, в память об убийстве братьев Вергара-Толедо, но это должно быть абсолютно отделено от совершения общественных беспорядков и особенно преступлений", - заявил заместитель министра внутренних дел Мануэль Монсальве после объявления баланса.
Из общего числа арестов, что на 36% больше, чем в 2022 году, 53 были произведены за нарушение общественного порядка; 38 - взрослые и 37 - несовершеннолетние, 57 - мужчины и 18 - женщины.
День молодого бойца в Чили завершился: 75 арестованных и восемь раненых
Демонстрация в честь Дня молодого бойца завершилась арестом 75 человек , в ходе беспорядков были ранены три карабинера и пять гражданских лиц, согласно данным, опубликованным в четверг Министерством внутренних дел.
Демонстрация, которая каждый год созывается в память об убийстве братьев Эдуардо и Рафаэля Вергара Толедо, боевиков Революционного левого движения (MIR), совершенном полицией диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990) в 1985 году, не собрала большого числа участников, но вызвала несколько беспорядков в центре Сантьяго во время мобилизации старшеклассников и стычки в некоторых более периферийных районах.
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