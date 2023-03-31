Мальчик выбросился со второго этажа в школе после издевательств одноклассников

Это произошло в начальной школе имени Гильермо А. Шервелла, события произошли утром 28 марта 2023 года. По словам министра образования штата Зеньясена Эскобара, одноклассники обвинили несовершеннолетнего в краже 50 песо.

В ответ на это одноклассники сказали ему, что будет лучше, если он прекратит свое существование. По словам Эскобара, несовершеннолетний был "чувствительным" и в течение многих лет получал психологическую помощь, что, по его словам, способствовало тому, что он выбросился со второго этажа.

После этого на место происшествия прибыли парамедики Красного Креста и доставили его в IMSS, где его состояние было признано стабильным, но с несколькими травмами, включая два перелома, один в руке и один в ноге. Также ведется наблюдение за состоянием его легких.

Этот случай присоединился к делу Нормы Лизбет Рамос, 14-летнего подростка, которая умерла в понедельник после того, как ее неоднократно избивал другой одноклассник. Члены семьи утверждают, что все учителя и директор школы знали, что она постоянно подвергается издевательствам со стороны одноклассников, но ничего не предпринимали.