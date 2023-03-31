Компания со штаб-квартирой в Лонг-Бич, штат Калифорния, сократит 675 рабочих мест, около 85% своего персонала, согласно поданному в пятницу заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Ранее в этом месяце Virgin Orbit заявила, что приостанавливает все операции на фоне сообщений о возможном сокращении рабочих мест. Тогда компания подтвердила, что приостанавливает все работы, но не сказала, на какой срок.
В январе миссия Virgin Orbit по запуску первых спутников на орбиту из Европы провалилась после преждевременного отключения верхней ступени ракеты. Это стало неудачей для Великобритании, которая надеялась, что запуск из Корнуолла на юго-западе Англии ознаменует начало новых коммерческих возможностей для британской космической промышленности.
В феврале компания заявила, что в ходе расследования было установлено, что топливный фильтр ракеты сместился, что привело к перегреву двигателя и сбоям в работе других компонентов над Атлантическим океаном.
Virgin Orbit сообщила в пятницу в своем официальном заявлении о сокращении рабочих мест во всех подразделениях компании.
Virgin Orbit Ричарда Брэнсона сокращает 85% своих сотрудников
Компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона увольняет почти весь свой персонал, поскольку компания по запуску спутников столкнулась с трудностями в получении финансирования через три месяца после неудачной миссии.
Компания со штаб-квартирой в Лонг-Бич, штат Калифорния, сократит 675 рабочих мест, около 85% своего персонала, согласно поданному в пятницу заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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