Пираты захватили в заложники часть экипажа нефтяного танкера у берегов Западной Африки

Пираты высадились на танкер Monjasa Reformer к юго-западу от порта Пуэнт-Нуар, Конго, 25 марта, а пять дней спустя французские ВМС, патрулировавшие этот район, обнаружили судно у небольшого островного государства Сан-Томе и Принсипи к северу от места нападения.



В своем заявлении представитель компании Торстейн Андреасен сказал, что "пираты покинули судно и забрали с собой часть членов экипажа".

Он не сказал, сколько человек было похищено и как они были захвачены. Интернет-журнал о судоходстве Trade Winds сообщил, что речь идет о трех членах экипажа.



После того как пираты высадились на танкер, экипаж попытался укрыться в цитадели - безопасной зоне на судне - в соответствии с бортовым антипиратским аварийным протоколом. Однако пиратам каким-то образом удалось взять некоторых из них в заложники.

Национальность членов экипажа не сообщается, также не сообщается, где они содержатся и есть ли среди них раненые.