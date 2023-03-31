В результате израильских ударов вблизи сирийской столицы погиб иранский советник

Израильские авиаудары нанесли удар по пригородам столицы Сирии в начале пятницы второй день подряд, в результате чего погиб иранский советник, сообщили государственные СМИ Сирии и Ирана.



Громкие взрывы раздались над Дамаском вскоре после полуночи в четверг, по словам жителей столицы и государственного информационного агентства SANA. Авиаудары были нанесены после аналогичных атак в начале четверга.



SANA сообщило, что сирийские ПВО столкнулись с "враждебными целями", добавив, что удар нанес материальный ущерб. SANA сообщило, что некоторые израильские ракеты были сбиты средствами ПВО.



Государственное телевидение Ирана сообщило в пятницу, что Милад Хейдари, иранский военный советник, был убит во время того, что оно назвало "преступным ударом" Израиля рано утром в пятницу в Сирии. Не указывая звание Хейдари, в сообщении он был назван "стражем ислама". Издание сообщило, что он был членом военизированной Революционной гвардии, и предупредило, что Израиль получит ответ за преступление.