Израильские авиаудары нанесли удар по пригородам столицы Сирии в начале пятницы второй день подряд, в результате чего погиб иранский советник, сообщили государственные СМИ Сирии и Ирана.
Громкие взрывы раздались над Дамаском вскоре после полуночи в четверг, по словам жителей столицы и государственного информационного агентства SANA. Авиаудары были нанесены после аналогичных атак в начале четверга.
SANA сообщило, что сирийские ПВО столкнулись с "враждебными целями", добавив, что удар нанес материальный ущерб. SANA сообщило, что некоторые израильские ракеты были сбиты средствами ПВО.
Государственное телевидение Ирана сообщило в пятницу, что Милад Хейдари, иранский военный советник, был убит во время того, что оно назвало "преступным ударом" Израиля рано утром в пятницу в Сирии. Не указывая звание Хейдари, в сообщении он был назван "стражем ислама". Издание сообщило, что он был членом военизированной Революционной гвардии, и предупредило, что Израиль получит ответ за преступление.
В результате израильских ударов вблизи сирийской столицы погиб иранский советник
Сирийские государственные СМИ сообщают, что Израиль второй день подряд наносит авиаудары по пригородам столицы Сирии.
Израильские авиаудары нанесли удар по пригородам столицы Сирии в начале пятницы второй день подряд, в результате чего погиб иранский советник, сообщили государственные СМИ Сирии и Ирана.
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