Норвегия производит крупнейшую в истории страны конфискацию кокаина в Осло

Норвежское информационное агентство NTB сообщило в конце четверга, что наркотики были обнаружены на этой неделе по наводке немецкой полиции, которая во вторник изъяла 1 200 килограммов (2 645 фунтов) в Потсдаме.



Полиция не сообщила точную дату, когда кокаин был найден в Осло, и откуда он был привезен. В Норвегии никто не был арестован.



Пресс-секретарь полиции Грете Лиен Метлид, которую цитирует NTB, сказала, что это самая крупная конфискация за всю историю Норвегии. Она сказала, что пока рано говорить о том, предназначался ли кокаин для норвежского рынка, или Норвегия использовалась как транзитный пункт.



"Мы не можем исключить, что существуют более крупные сети, имеющие связи с Норвегией", - сказала Лиен Метлид в интервью NTB.



Ящики с фруктами прибыли на склад компании Bama, крупного норвежского оптового поставщика фруктов и овощей, сообщила в своем заявлении представитель компании Пиа Гулбрандсен.