Норвежское информационное агентство NTB сообщило в конце четверга, что наркотики были обнаружены на этой неделе по наводке немецкой полиции, которая во вторник изъяла 1 200 килограммов (2 645 фунтов) в Потсдаме.
Полиция не сообщила точную дату, когда кокаин был найден в Осло, и откуда он был привезен. В Норвегии никто не был арестован.
Пресс-секретарь полиции Грете Лиен Метлид, которую цитирует NTB, сказала, что это самая крупная конфискация за всю историю Норвегии. Она сказала, что пока рано говорить о том, предназначался ли кокаин для норвежского рынка, или Норвегия использовалась как транзитный пункт.
"Мы не можем исключить, что существуют более крупные сети, имеющие связи с Норвегией", - сказала Лиен Метлид в интервью NTB.
Ящики с фруктами прибыли на склад компании Bama, крупного норвежского оптового поставщика фруктов и овощей, сообщила в своем заявлении представитель компании Пиа Гулбрандсен.
Норвегия производит крупнейшую в истории страны конфискацию кокаина в Осло
Полиция Норвегии сообщает, что сотрудники произвели крупнейшую в истории страны конфискацию кокаина, обнаружив 800 килограммов (1 760 фунтов) наркотика в коробках с фруктами в Осло.
Норвежское информационное агентство NTB сообщило в конце четверга, что наркотики были обнаружены на этой неделе по наводке немецкой полиции, которая во вторник изъяла 1 200 килограммов (2 645 фунтов) в Потсдаме.
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