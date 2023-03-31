Норвегия производит крупнейшую в истории страны конфискацию кокаина в Осло

18:02 2023-03-31

Полиция Норвегии сообщает, что сотрудники произвели крупнейшую в истории страны конфискацию кокаина, обнаружив 800 килограммов (1 760 фунтов) наркотика в коробках с фруктами в Осло.

Норвежское информационное агентство NTB сообщило в конце четверга, что наркотики были обнаружены на этой неделе по наводке немецкой полиции, которая во вторник изъяла 1 200 килограммов (2 645 фунтов) в Потсдаме.

Полиция не сообщила точную дату, когда кокаин был найден в Осло, и откуда он был привезен. В Норвегии никто не был арестован.

Пресс-секретарь полиции Грете Лиен Метлид, которую цитирует NTB, сказала, что это самая крупная конфискация за всю историю Норвегии. Она сказала, что пока рано говорить о том, предназначался ли кокаин для норвежского рынка, или Норвегия использовалась как транзитный пункт.

"Мы не можем исключить, что существуют более крупные сети, имеющие связи с Норвегией", - сказала Лиен Метлид в интервью NTB.

Ящики с фруктами прибыли на склад компании Bama, крупного норвежского оптового поставщика фруктов и овощей, сообщила в своем заявлении представитель компании Пиа Гулбрандсен.