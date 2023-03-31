Ветеран ВМФ освобожден после 13 лет заключения в мексиканской тюрьме за убийство, которого он не совершал

"Я так счастлив выйти на свободу и вернуться домой, воссоединиться со своей семьей и начать жизнь заново. Я так благодарен за свой второй шанс", - сказал 46-летний Джеймс Фрисволд в эксклюзивном интервью ABC News после того, как в четверг он вышел на свободу из печально известной тюрьмы Лас-Крусес.



Фрисвольд отправился обратно в родную Калифорнию, где в частном аэропорту он должен был воссоединиться с матерью, сестрой и дядей.



Его освобождению способствовали месяцы неофициальной дипломатии, организованной Джонатаном Фрэнксом, представителем семьи, который работал с бывшим губернатором Нью-Мексико Биллом Ричардсоном, ныне возглавляющим Центр Ричардсона по глобальному взаимодействию. Оба присутствовали при отъезде Фрисволда из Лас-Крусеса.



"В течение многих лет Фрисволды пытались и не смогли привлечь внимание трех сменявших друг друга администраций США и неоднократно безрезультатно рассказывали агентам консульства в Акапулько о его пытках и невиновности", - сказал Фрэнкс в интервью ABC News в среду. "В результате этого испытания г-н Фрисвольд надеется начать разговор с политиками о том, как лучше рассматривать такие случаи, как его".