"Я так счастлив выйти на свободу и вернуться домой, воссоединиться со своей семьей и начать жизнь заново. Я так благодарен за свой второй шанс", - сказал 46-летний Джеймс Фрисволд в эксклюзивном интервью ABC News после того, как в четверг он вышел на свободу из печально известной тюрьмы Лас-Крусес.
Фрисвольд отправился обратно в родную Калифорнию, где в частном аэропорту он должен был воссоединиться с матерью, сестрой и дядей.
Его освобождению способствовали месяцы неофициальной дипломатии, организованной Джонатаном Фрэнксом, представителем семьи, который работал с бывшим губернатором Нью-Мексико Биллом Ричардсоном, ныне возглавляющим Центр Ричардсона по глобальному взаимодействию. Оба присутствовали при отъезде Фрисволда из Лас-Крусеса.
"В течение многих лет Фрисволды пытались и не смогли привлечь внимание трех сменявших друг друга администраций США и неоднократно безрезультатно рассказывали агентам консульства в Акапулько о его пытках и невиновности", - сказал Фрэнкс в интервью ABC News в среду. "В результате этого испытания г-н Фрисвольд надеется начать разговор с политиками о том, как лучше рассматривать такие случаи, как его".
Ветеран ВМФ освобожден после 13 лет заключения в мексиканской тюрьме за убийство, которого он не совершал
Ветеран ВМС США, более 13 лет находившийся в тюрьме в Мексике за преступление, которого он не совершал, теперь свободный человек после того, как в среду в городе Акапулько судья отменил его приговор.
"Я так счастлив выйти на свободу и вернуться домой, воссоединиться со своей семьей и начать жизнь заново. Я так благодарен за свой второй шанс", - сказал 46-летний Джеймс Фрисволд в эксклюзивном интервью ABC News после того, как в четверг он вышел на свободу из печально известной тюрьмы Лас-Крусес.
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